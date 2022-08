Doświadczają najgorszego kryzysu od 150 lat. Ukraina wyśle do nich statek

Pierwszy statek przewożący ukraińskie zboże wyruszył z portu w Odessie – poinformowała agencja Associated Press. To realizacja międzynarodowego porozumienia, które zostało podpisane 22 lipca. Specjalna umowa na eksport ukraińskiego zboża przez trzy porty Morza Czarnego została podpisana przez Ukrainę, Rosję, Turcję i Organizację Narodów Zjednoczonych.

Ministerstwo Obrony Turcji podało, że z odeskiego portu wyruszył statek towarowy Razoni, który płynie pod banderą Sierra Leone. Jego celem jest Liban. ONZ poinformowało, że Razoni przewozi ponad 26 ton kukurydzy. Statek ma we wtorek dotrzeć do Stambułu, gdzie zostanie poddany inspekcji, zanim otrzyma pozwolenie na dalszą podróż.

Ukraina. Statek z Odessy wyruszył do Libanu

Według Banku Światowego Liban znajduje się w największym kryzysie finansowym od 150 lat. W 2020 roku w głównym porcie w Bejrucie doszło do wybuchu, który zniszczył stolicę bliskowschodniego kraju, w tym silosy zbożowe. Jego fragmenty ruin zawaliły się z kolei w niedzielę, po trwającym kilka tygodni pożarze, który był spowodowany fermentacją przechowywanego w nim zboża i zapaleniu resztek pszenicy. Strażacy nie byli w stanie ugasić ognia, który tlił się tygodniami. To miało osłabić konstrukcję budynku.

Statek z kukurydzą ma dotrzeć do libańskiego Trypolisu. „Dzisiaj Ukraina wraz z partnerami robi kolejny krok w celu zapobiegania głodowi na świecie” – podkreślił ukraiński minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow. Polityk dodał, że pomoże to również Ukrainie. „Odblokowanie portów zapewni gospodarce co najmniej miliard dolarów wpływów, a sektorowi rolnemu przyniesie możliwość planowania na przyszły rok” – podsumował.

Czytaj też:

Prezydent Ukrainy o ataku Rosjan na ważny obiekt. „Oni odbierają życie, my dajemy szanse na przetrwanie”