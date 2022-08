Władimir Kliczko uderzył we Władimira Putina. „Musimy powstrzymać tego szaleńca”

Mer Kijowa Witalij Kliczko został w niedzielę nagrodzony tytułem Honorowego Obywatela Warszawy. W jego imieniu wyróżnienie odebrał jego brat Władimir. Były bokser w rozmowie z Polsat News nawiązał do wojny w Ukrainie. Stwierdził, że jest to konflikt globalny, bo „nie zgadza się na niego wolny świat”. – To bezsensowna rozpoczęta przez Rosję Władimira Putina – podkreślił Kliczko. Dodał, że Polska rozumie, co znaczy inwazja, bo sama doświadczyła tego w historii.

Wojna w Ukrainie. Brat mera Kijowa o pomocy z Polski

Brat mera ukraińskiej stolicy podziękował Polakom za przyjmowanie uchodźców i pomoc od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji. – Teraz to my prosimy Polskę o pomoc, ale spłacimy nasz dług z nawiązką. Zrobimy to po wojnie. Teraz też spłacamy nasz dług, bo bronimy waszych interesów w Ukrainie, bronimy demokratycznych zasad – mówił.

Kliczko zaznaczył, że nikt nie wie, ile będzie trwać wojna. Stwierdził, że Rosjanie również są wykończeni. – My walczymy o nasze życie, wolność, rodziny i dzieci. Oni walczą dla pieniędzy. Uważają nas za wrogów za sprawą dezinformacji niemal 20 lat propagandy i prania mózgu wierzą w coś, co nie istnieje. My nie poddamy się, bo oznaczałoby to dla nas śmierć, a dla nich poddanie się praktycznie nic nie znaczy – powiedział były bokser.

Wojna Rosja – Ukraina. Władimir Kliczko o „źle w czystej postaci”

Kliczko wspomniał, że Rosjanie popełnili wiele zbrodni, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego. – Byłem w Buczy, Irpieniu, Hostomelu, widziałem śmierć i ciała, widziałem ofiary. Były torturowane, miały związane ręce, strzał w tył głowy. Zwłoki leżące od wielu na ziemi albo samochód z napisem ‘dzieci’ rozjechany przez czołg. Nadal znajdują się w nim ludzkie szczątki. Zło w czystej postaci – przyznał.

Zdaniem brata mera Kijowa „niedługo dojdzie do przełomu w wojnie, a potem wyklaruje się, jak szybko się ona zakończy”. – To bezsensowna wojna. Musimy powstrzymać szaleńca, który ją rozpoczął. Zamierzamy bronić się bez względu na wszystko. Zło zawsze przegrywa z dobrem – zakończył Kliczko.

