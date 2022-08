Na Białorusi rozmieszczono głowice nuklearne? „Pojawiają się informacje”

W związku z pojawiającymi się doniesieniami o dostarczeniu na terytorium Białorusi głowic nuklearnych Andriej Piontkowski wezwał Stany Zjednoczone do „natychmiastowego potwierdzenia lub zaprzeczenia” tych informacji. Zaapelował też o „publiczne wyjaśnienie panu Putinowi, że w przypadku, gdy rozpocznie atak nuklearny z dowolnego terytorium, zostanie osobiście wyeliminowany”.

Niepokojące doniesienia z Białorusi

Wpis publicysty udostępnił były ambasador Białorusi w Polsce, a obecnie członek opozycyjnej Rady Koordynacyjnej Paweł Łatuszka. „Dwaj dyktatorzy są zdolni zrobić wszystko” – napisał. Dyplomata zwrócił się też o wyjaśnienia w tej sprawie do sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena, rzeczniczki Białego Domu Karine Jean-Pierre, a także do amerykańskich ambasad w Mińsku i Warszawie. „W przypadku realnego zagrożenia, wzywamy władze USA o zajęcie zdecydowanego stanowiska” – napisał na Twitterze. Stany Zjednoczone nie odniosły się do tej pory do doniesień.

Atomowe groźby Rosji

Od inwazji Rosji na Ukrainę Władimir Putin i kremlowscy propagandyści wielokrotnie grozili Kijowowi i Zachodowi użyciem broni nuklearnej. Niedawno Reuters informował, że w czasie spotkania w Petersburgu pod koniec czerwca Władimir Putin miał obiecać Aleksandrowi Łukaszence dostarczenie Białorusi w ciągu kilku miesięcy systemów rakietowych Iskander-M. Mobilny system Iskander-M to system rakiet kierowanych, który może stosować pociski balistyczne i manewrujące – konwencjonalne oraz jądrowe. Jego zasięg wynosi do 500 km.

W reakcji na te doniesienia rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow oświadczył, że jego kraj nie przekaże Iskanderów uzbrojonych w broń masowego rażenia. Dodał jednak, że rozmowy dotyczyły przekazania Białorusi „środków do przenoszenia różnych rodzajów broni”. – Putin nie mówił o tym (o głowicach atomowych – red.). Mówili o środkach, które technicznie są w stanie przenosić różne rodzaje broni – oznajmił Pieskow.

W 2018 r. Rosjanie umieścili w Obwodzie Kaliningradzkim pociski balistyczne krótkiego zasięgu typu Iskander, które mogą być wyposażone w różnego rodzaju głowice, w tym jądrowe.

