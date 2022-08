„To sposób na potrójne unikanie podatków”. Spekulacje ws. pochówku Ivany Trump na polu golfowym jej byłego męża

Pochodzącą z Czech Ivana Trump (z domu Zelníčková) była pierwszą żoną byłego prezydenta USA. Para była małżeństwem w latach 1977-1992 i doczekała się trójki dzieci.

Ivana spoczęła na terenie Trump National Golf Club

Kobieta została znaleziona martwa 14 lipca w swoim mieszkaniu na Manhattanie. Miała 73 lata. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ostatecznie wyjaśniona. Przypuszcza się, że nastąpiła ona skutek upadku ze schodów albo zawału serca.

Ivana Trump została pochowana na terenie należącego do jej byłego męża klubu golfowego Trump National Golf Club w stanie New Jersey.

Ujawnienie dokumentów ws. nieruchomości

Jak donosi amerykański „Business Insider”, pochowanie przez Trumpa byłej żony we wspomnianym miejscu może przynieść mu – a właściwie jego firmie – korzyści w kontaktach z fiskusem.

Zgodnie z prawodawstwem stanu New Jersey, każda ziemia przeznaczona na cele cmentarne jest zwolniona z podatków.

Warto dodać, że nie chodzi o skutek uboczny, ale umyślne działanie. Organizacja pozarządowa ProPublica dotarła bowiem do dokumentów, z których wynika, że Trump Family Trust starał się oznaczyć nieruchomość jako firmę cmentarną non-profit.

„Uniknął podatku od nieruchomości, dochodów i sprzedaży”

Do tych doniesień odniosła się Brooke Harrington, profesor socjologii ekonomicznej w Dartmouth College w stanie New Hampshire.

Po przeanalizowaniu przez nią sprawy pochówku Ivany Trump okazało się, że były prezydent może uniknąć aż trzech rodzajów danin publicznych.

„Jako ekspertka od podatków sceptycznie podchodziłam do plotek mówiących, że Trump pochował swoją byłą żonę na tym smutnym, małym i brudnym kawałku pola golfowego w Bedminster w stanie New Jersey tylko po to, aby uzyskać ulgi podatkowe. Więc sprawdziłam. To sposób na potrójne unikanie podatków. Uniknął podatku od nieruchomości, dochodów i sprzedaży” – skomentował na Twitterze Harrington.

Trump od dawna chciał stworzyć cmentarz w tym miejscu

Z drugiej strony, „Business Insider” podkreśla, że Donald Trump już od co najmniej dekady planował wybudowanie na swoim polu golfowym niewielkiej nekropolii.

Miała mieć ona charakter rodzinnego mauzoleum i miało się w nim znaleźć miejsce również dla samego Trumpa. Jego była żona jest jedyną znaną osobą, której szczątki zostały złożone we wspomnianym miejscu.

