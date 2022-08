Ukłucia kobiet w hiszpańskich klubach. 17 skarg w ciągu kilku dni

Kolejny kraj zmaga się z plagą kłucia. Wcześniej do takich sytuacji dochodziło w Wielkiej Brytanii, Francji i Szwajcarii. Teraz problem jest również w Hiszpanii. Policja bada obecnie co najmniej 35 przypadków, z czego do 17 doszło w ciągu ostatnich kilku dni. Pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce na Ibizie, ale potem do takich przypadków doszło również w Nawarze, czy Katalonii – informuje Daily Mail.

Problem nasilił się w ostatnich dniach. Policja w Andaluzji dostała sześć takich skarg. Jedną z nich zgłosiła 22-letnia turystka z Francji, która miała zostać ukłuta podczas wizyty w klubie nocnym w Maladze. Cztery takie zgłoszenia odnotowano w Kordobie. Łącznie 20 przypadków miało z kolei miejsce w Barcelonie oraz w popularnym kurorcie Lloret de Mar w prowincji Girona. Sprawę ukłucie pięciu osób podczas festiwalu na plaży w Santander bada także kantabryjska policja.

Hiszpania. Problem z ukłuciami klubach

Zazwyczaj ofiarą ukłucia padają młode kobiety, poniżej 30 roku życia. Do zdarzeń dochodzi w dyskotekach, klubach nocnych, na koncertach czy festiwalach muzycznych. Ukłucie ma zazwyczaj miejsce w ramię lub w udo. Kobietom mają być wstrzykiwane narkotyki. Celem sprawców ma być wykorzystywanie seksualne kobiet. Ukłucie zgłosił jednak również jeden mężczyzna.

Ofiarom najczęściej wstrzykuje się ecstasy lub substancję GHB, które dość szybko znikają z organizmu. Narkotyk zazwyczaj zaczyna działać po 15 minutach. Kobiety, które zostały ukłute, skarżyły się na zawroty głowy, utratę wzroku i pamięci, niemożność mówienia, drętwienie rąk i nóg, senność, szybsze bicie serca czy utratę przytomności. Służby ostrzegają przed problemem również turystów.

