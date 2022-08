Kobieta zaatakowana przez rekina u wybrzeży Wielkiej Brytanii. „Niezwykle rzadkie"

W ubiegły czwartek tuż po południu kobieta, która nurkowała u wybrzeży Kornwalii w południowo-zachodniej Anglii, została zaatakowana przez rekina. Jak podaje CNN – doznała urazu nogi. Pracownicy straży pomogli ofierze i przekazali ją pod opiekę pogotowia ratunkowego.

Pierwszy taki atak od 150 lat. Rekin u wybrzeży Wielkiej Brytanii

Kobieta nurkowała w tych wodach podczas zorganizowanej wycieczki, której celem było zobaczenie rekinów błękitnych. Organizator, firma Blue Shark Snorkel Trips, przekazał w oświadczeniu, że „takie zdarzenia są niezwykle rzadkie i można je łatwo źle zrozumieć”. „Jak wiemy, takie rzeczy mogą się zdarzyć, gdy zdecydujemy się na interakcję z dzikimi zwierzętami w ich własnym środowisku. Ostatnią rzeczą, jakiej chcemy, jest to, aby spekulacje doprowadziły do złej prasy dla rekinów, a one nie są niczemu winne” – dodano.

Okolice Kornwalii co roku odwiedzają rekiny błękitne, a także dwa gatunki żarłaczy – śledziowe i olbrzymie. Według brytyjskiej organizacji charytatywnej The Shark Trust od 175 lat nie było żadnych niesprowokowanych ataków rekinów na wodach brytyjskich.

Czytaj też:

Urodziła podczas wakacji w Turcji. Szpital wystawił jej ogromny rachunek