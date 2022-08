Zatonął jacht u wybrzeży Portugalii. Wszystkiemu winne są... orki

Jacht zatonął w minioną niedzielę po północy, 11 km od wybrzeży Sines. Służby podają, że załoga znajdowała się w szalupie ratunkowej w chwili przybycia na miejsce ekipy ratunkowej. Portugalczycy zostali przetransportowani do portu dwie godziny później. Szczegóły dotyczące zdarzenia nie są znane.

Orki atakują jachty. Jaki może być powód?

Szacuje się, że w ciągu ostatnich dwóch lat służby Portugalii i Hiszpanii u wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego zanotowały łącznie 239 ataków orek na jachty. W ponad 15 proc. przypadków agresywnym zwierzętom udało się urwać ster. Przyczyna agresywnych zachowań orek wobec jednostek pływających nie jest do końca jasna. Wiadomo natomiast, że najczęściej „atakują” młode osobniki. Niemniej portugalscy biolodzy zwracają uwagę, by wyłączać silniki, gdy tylko orki pojawią się na horyzoncie. Chodzi o to, że ruch śmigieł może zachęcać zwierzęta do interakcji.

Według danych Ośrodka Badań nad Wielorybami w ciągu ostatnich dwóch dekad 75 procent nowo narodzonych cieląt nie dożyło do okresu poniemowlęcego. Przyczyną jest brak zasobów żywności. Orki jedzą łososia, którego brakuje na terenach ich żerowania ze względu na liczne połowy. Badacze zaznaczają, że wnioski są jasne – orki nie mają co jeść, a bez wystarczającej ilości jedzenia, młode umierają tuż po urodzeniu.

