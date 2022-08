Rosjanie z utrudnionym dostępem do zagranicznych uczelni. Nie mogą już przystąpić do egzaminu TOEFL

Egzamin TOEFL (ang. Test of English as a Foreign Language) to test sprawdzający umiejętność rozumienia i posługiwania się językiem angielskim – w mowie i w piśmie – w środowisku akademickim.

Rosjanie mogą zapomnieć o zachodnich uczelniach

Wiele uczelni na całym świecie, w których zajęcia są wykładane w języku angielskim, wymaga od nieanglojęzycznych studentów zdania tego egzaminu. Tej przepustki nie będą już mogli uzyskać kandydaci z Rosji.

Organizator egzaminu – czyli Educational Testing Service – podjął decyzję, że możliwość przystąpienia do egzaminu TOEFL nie będzie dostępna dla rosyjskich obywateli.

Zakaz na wniosek Departamentu Stanu USA

Natomiast podczas próby zarejestrowania się przez nich na stronie egzaminacyjnej pojawia się komunikat, że dane użytkownika nie spełniają wymagań ETS.

Decyzja ta została podjęta na wniosek Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych. Wcześniej, tj. na początku marca, ETS wstrzymało możliwość przeprowadzania egzaminów TOEFL na terenie Rosji i Białorusi.

Uczelnia w Moskwie opracowała odpowiednik TOEFL, ale...

Jak donosiły w maju rosyjskie media, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Moskwie opracowała własny system egzaminowania z języka angielskiego, który jakoby mógłby zastąpić testy organizowane przez ETS.

Nie wskazano jednak, które uczelnie zagraniczne zdecydowały się honorować rosyjskie odpowiedniki TOEFL.

W praktyce, TOEFL jest przydatny nie tylko przy ubieganiu się na studia. Wiele instytucji publicznych, prywatnych spółek czy programy stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych. Jest on ważny przez dwa lata.

Czytaj też:

Szwajcaria też nie kupi rosyjskiego złota. Kraj dołączył do sankcji UE