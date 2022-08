Resort obrony Tajwanu: Chińskie drony wleciały na nasz obszar. Zmuszono je do odwrotu

Silnie ufortyfikowane wyspy Kinmen znajdują się tuż przy południowo-wschodnim wybrzeżu Chin, w pobliżu miasta Xiamen.

Generał dywizji Chang Zone-sung z Dowództwa Obrony Kinmen, powiedział, że chińskie drony przyleciały w parze i dwukrotnie wleciały nad obszar Kinmen w środę wieczorem, około godziny 21:00 i 22:00 wieczorem.

– Natychmiast wystrzeliliśmy flary, aby wydać ostrzeżenia i odpędzić je. Potem zawróciły. Wleciały do naszego zastrzeżonego obszaru i dlatego je rozproszyliśmy – powiedział. – Mamy standardową procedurę operacyjną. Zareagujemy, jeśli wrócą – powiedział Chang. Według generała drony miały zbierać informacje wywiadowcze na temat rozmieszczenia sił bezpieczeństwa Tajwanu na odległych wyspach.

W zeszłym tygodniu tajwańskie wojsko wystrzeliło flary, aby odstraszyć drona, który „zajrzał” na archipelag Matsu u wybrzeży chińskiej prowincji Fujian i prawdopodobnie sondował jego obronę – przekazał resort obrony Tajwanu.

Tajwan jest w stanie pogotowia, ponieważ Chiny przeprowadzają serię ćwiczeń wojskowych w odpowiedzi na wizytę na Tajwanie przewodniczącej Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi.

W czwartek chińska armia rozpoczęła ćwiczenia wojskowe, w tym z użyciem ostrej amunicji, na wodach i w przestrzeni powietrznej otaczającej wyspę Tajwan – podała w czwartek chińska telewizja państwowa. „Podczas tych ćwiczeń bojowych wybrano sześć głównych obszarów wokół wyspy i w tym okresie wszystkie statki i samoloty nie powinny wchodzić na odpowiednie obszary morskie i przestrzeń powietrzną” – poinformowano.

Nancy Pelosi na Tajwanie. Chiny nie przerywają ćwiczeń

We wtorek 2 sierpnia spikerka Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi wylądowała na Tajwanie. Nie skłoniło to jednak Chin do przerwania ćwiczeń z ostrą amunicją, prowadzonych tuż przy granicach wyspy. Minister obrony Tajwanu stwierdził nawet, że sąsiad w trakcie manewrów naruszył terytorium jego kraju.

Szef resortu obrony poinformował, że we wtorek 2 sierpnia 21 chińskich samolotów wtargnęło w strefę powietrzną Tajwanu. W dniu przybycia na wyspę Nancy Pelosi przez przestrzeń powietrzną wyspy przeleciało 10 myśliwców J-16, 8 J-11, jeden samolot Y-9, jeden Y-8 oraz jeden KJ-500. W odpowiedzi armia Tajwanu nadała przez radio ostrzeżenie i uruchomiła system obrony lotniczej, monitorując aktywność na swoim niebie.

