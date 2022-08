Papieska zapowiedź rewolucji? Terlikowski dla „Wprost”: Dość jednoznaczne słowa Franciszka

Zacznijmy od tego, że nie jest to wcale takie proste. Katolickie stanowisko wobec antykoncepcji jest dobrze zakorzenione w tradycyjnej antropologii i związane solidnymi więzami z innymi elementami etyki seksualnej. Kolejni papieże uczynili też z tej kwestii istotne elementy swojego nauczania.

Nie jest więc łatwo zmienić to wszystko, choć nie ma co ukrywać, że nie brakuje teologów katolickich, którzy mają swoje, dobre argumenty, pozwalające to zrobić. Papież Franciszek jednak wcale się do nich nie odwołuje.