Przemyt 57 szczeniaków w Irlandii Północnej. Aresztowano 44-latka

Funkcjonariusze z jednostki do spraw przestępczości zorganizowanej w policji w Irlandii Północnej aresztowali we wtorek 2 sierpnia w Belfaście 44-latka. – Mężczyzna został aresztowany pod zarzutem szeregu przestępstw, w tym oszustwa przez fałszywe oświadczenie – powiedział detektyw Conor Sweeney. 44-latek w związku z toczącym się dochodzeniem został umieszczony w areszcie.

Policja skonfiskowała mężczyźnie pewną ilość gotówki, ale nie wskazano, jaka to kwota. Na terenie posiadłości znaleziono również 57 szczeniąt, trzy dorosłe psy i jednego kota. Szczenięta są różnych ras: golden retriever, cockapoo, miniaturowy terier, buldog francuski, buldog amerykański, cocker spaniel, jamnik oraz deresz spaniel. Obecnie znajdują się pod opieką weterynarza.

Irlandia Północna. 57 szczeniaków na terenie posiadłości aresztowanego mężczyzny

Funkcjonariusze podejrzewają, że wiele z tych psów zostało nielegalnie sprowadzonych do Irlandii Północnej z Irlandii w celu ich dalszej sprzedaży w Anglii i Szkocji. Sweeney wyjaśniał, że większość dokonanych konfiskat dotyczyła narkotyków, ale „ta operacja pokazała, że to nie są jedyne przedmioty, którymi można nielegalnie handlować”.

Detektyw wyjaśnia, że przemytem zajmuje się często zorganizowane grupy przestępcze, które nie przywiązują uwagi co do towaru i jest dla nich bez różnicy, czy są to narkotyki, papierosy, ludzie czy zwierzęta. – Używam słowa „towar”, bo gangi tak właśnie to postrzegają, jako sposób do napełnienia własnych kieszeni – podsumował Sweeney.

