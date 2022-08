Biały Dom o napięciach z Chinami. „USA i świat nie zaakceptują nowego statusu quo”

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby wziął udział w briefingu prasowym, na którym został poruszony temat napięć związanych z wizytą przewodniczącej Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi na Tajwanie. Kirby wyjaśnił swoje słowa o tym, że Amerykanie są przygotowani na to, co zrobią Chiny. Dziennikarz zaznaczył, czy chodzi o to, że USA są gotowe zaangażować się militarnie.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych podkreślił, że „prawdopodobnie nie byłoby dobrym pomysłem zagłębianie się w szczegóły”. – Dotyczy to wszystkich narzędzi władzy państwowej, nie chodzi tylko o wojsko. Dysponujemy silnym potencjałem wojskowym w tym regionie. Mamy silne sojusze i partnerstwa. Mamy ekonomiczną i dyplomatyczną siłę przebicia. Jest wiele rzeczy, które możemy zrobić, jeśli uznamy to za konieczne – doprecyzował.

USA. John Kirby o napięciach z Chinami wokół wizyty Nancy Pelosi na Tajwanie

Kirby zaznaczył jednak, że chodzi o to, że „nie powinni tego robić”. Stwierdził, że „nie powinna mieć miejsce wymiana ciosów i nie ma powodu, ale ten sfabrykowany kryzys miałby istnieć”. – Chińczycy wykorzystali podróż Pelosi jako pretekst, aby spróbować podnieść napięcie i rzeczywiście spróbować ustalić nowy status quo, aby przejść do nowej normalności, w której sądzą, że mogą kontrolować sytuację – mówił.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa USA podsumował, że jego celem przychodząc na konferencję prasową, było wysłanie przesłania, że „Stany Zjednoczone nie zaakceptują nowego statusu quo”. – Nie tylko my, ale również cały świat go odrzuci – podsumował.

