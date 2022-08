Bezpieczeństwo Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej zagrożone. Najnowszy komunikat brytyjskiego wywiadu

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii regularnie publikuje w swoich mediach społecznościowych główne ustalenia brytyjskiego wywiadu dotyczące wojny w Ukrainie, za którą odpowiada Kreml. W najnowszym komunikacie można przeczytać, że „po pięciu miesiącach okupacji intencje Rosji wobec Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej wciąż pozostają niejasne”.

Zdaniem Brytyjczyków działania podjęte przez Moskwę w obiekcie „prawdopodobnie podważyły bezpieczeństwo i pewność normalnej pracy elektrowni”. „Siły rosyjskie prawdopodobnie działają w obwodach sąsiadujących z obiektem i wykorzystują jednostki artylerii stacjonujące na tych terenach, do atakowania ukraińskiego terytorium na zachodnim brzegu Dniepru” – podkreślono.

Wojna Rosja – Ukraina. Brytyjski wywiad o Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

Brytyjski wywiad podsumowuje, że rosyjscy okupanci prawdopodobnie wykorzystali większy obszar obiektu, w szczególności sąsiednie miasto Enerhodar do odpoczynku. Chcą w ten sposób wykorzystać chroniony status elektrowni atomowej, aby zmniejszyć ryzyko dla swojego sprzętu i personelu przed nocnymi atakami ze strony Ukraińców.

Po tym jak w marcu rosyjskie wojska przejęły zaporoską elektrownię jądrową, doszło tam do walk, które doprowadziły do pożaru. Ukraińska armia obawiała się, że ich uderzenia trafią w jeden z sześciu reaktorów, lub w składowane tam odpady nuklearne. Podjęto jednak pewne próby zaatakowania tego miejsca dronami kamikaze. Ostrzał odpadów nuklearnych może doprowadzić do skażenia pobliskiego obszaru.

