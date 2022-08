SBU złapała zdrajców. Namawiali Rosję do uderzenia rakietami w pomnik Stepana Bandery we Lwowie

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie lwowskim poinformowała w mediach społecznościowych o zatrzymaniu dwóch zdrajców, którzy są podejrzewani o popełnienie przestępstwa polegającego na publicznym nawoływaniu do agresywnej wojny oraz wybuchu konfliktu zbrojnego. Zwolennicy reżimu Władimira Putina mieli nawoływać w sieci do inwazji przeciwko Ukrainie.

Rosyjscy kolaboranci apelowali również do Ukraińców o przyłączenie się do rosyjskiego okupanta, który wywołał konflikt. Zdrajcy, który prowadzili wspólne działania, zostali ujęci przez ukraińskie służby specjalne. Podczas zbierania materiału dowodowego funkcjonariusze ustalili, że oprócz szerzenia destrukcyjnej propagandy jeden z mężczyzn prowadził korespondencję z bojownikiem kontrolowanej przez Rosję tzw. Donieckiej Republiki Ludowej.

Wojna Rosja – Ukrainie. SBU zatrzymała dwóch zdrajców

Sympatykowi putinizmu udało się podać współrzędne, a potem miał skoordynować realizację wystrzelenia pocisku manewrującego Kalibr w kierunku pomnika przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Stepana Bandery we Lwowie. Śledczy ukraińskiego wywiadu oskarżyli kolaborantów na podstawie artykułu dotyczącego propagandy wojennej Kodeksu karnego Ukrainy.

Trwa dochodzenie przedprocesowe. Działania podjęte przez lwowski oddział SBU zostały przeprowadzone pod kierownictwem lokalnej prokuratury obwodowej. Zdrajcom grozi za ich działania kara do dwóch lat prac publicznych lub aresztu na okres do sześciu miesięcy albo pozbawienie wolności do trzech lat.

