Korea Północna szykuje próbę jądrową. ONZ publikuje raport na ten temat

Najnowszy raport w sprawie potencjału nuklearnego reżimu Kimów przygotował komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ ds. sankcji przeciw Korei Północnej. Jak czytamy w dokumencie, prace w ośrodku prób jądrowych w Punggje-ri mają doprowadzić do dodatkowych testów, zmierzających z kolei do stworzenia broni atomowej. Pracownicy ONZ donoszą, iż Pjongjang wykazuje coraz większe zdolności do produkcji materiałów rozszczepialnych w ośrodku w Jongbjon.

Reuters podkreśla, że chodzi o rozpoczęty we wrześniu 2021 północnokoreański program rakietowy. „KRLD poczyniła przygotowania w ośrodku prób jądrowych, ale nie przeprowadziła testu urządzenia nuklearnego. W pierwszej połowie 2022 roku nadal przyspieszała prace w ramach swoich programów rakietowych” – można przeczytać w raporcie ONZ.

Jak możemy przeczytać, Korea Północna jak dotąd wystrzeliła 31 pocisków, z czego sześć międzykontynentalnych ICBM oraz dwa, które można określić jako broń balistyczną. Kolejna próba będzie już siódmą, którą Koreańczycy z Północy podejmą w celu pozyskania broni atomowej. Stany Zjednoczone już ostrzegły, że w razie udanego testu będą domagać się od ONZ zaostrzenia sankcji przeciwko Pjongjangowi.

Co istotne, Korea Północna swoje badania nad atomem prowadzi mimo zakazu zez strony Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz mimo ostrych sankcji nakładanych na ten kraj i odcinania go od funduszy na sfinansowanie programu jądrowego. Reuters podaje, że środki na badania reżim pozyskuje m.in. z kradzieży kryptowalut i innych cyberataków.

