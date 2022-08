Papież Franciszek odwiedzi Ukrainę! Jest potwierdzenie

O rezultacie swojej rozmowy z papieżem Jurasz napisał na Twitterze. Dyplomata przytoczył słowa, które usłyszał od papieża. „Jestem bardzo blisko Ukrainy i chcę wyrazić tę bliskość poprzez moją wizytę” – miał powiedzieć Ojciec Święty. „Ukraina przez wiele lat, szczególnie od początku wojny, czekała na papieża i będzie szczęśliwa mogąc powitać go przed jego wyprawą do Kazachstanu” – napisał Jurasz.

Pielgrzymka papieża do stolicy Kazachstanu Nur-Sułtanu ma odbyć się w dniach 13-15 września. Oznaczałoby to, że jeszcze przed tą datą Ojciec Święty pojawi się w Ukrainie.

Papież chciał odwiedzić Moskwę i Kijów

Papież Franciszek już w lipcu jasno mówił o zamiarze odwiedzenia Ukrainy. Planował połączyć tę wizytę z przyjazdem do Moskwy, przeciwko czemu sceptycznie wypowiadała się ukraińska dyplomacja. – Chciałbym jechać, a najpierw chciałem jechać do Moskwy. Wymieniliśmy wiadomości na ten temat, bo pomyślałem, że jeśli prezydent Rosji da mi małe okienko, by przysłużyć się sprawie pokoju… – stwierdził papież w rozmowie z dziennikarzami w trakcie pielgrzymki do Kanady. – Teraz jest możliwe, że po powrocie z Kanady uda mi się pojechać na Ukrainę – mówił dalej. – Pierwszą rzeczą jest wyjazd do Rosji, aby spróbować w jakiś sposób pomóc, ale chciałbym pojechać do obu stolic – podkreślił.

Do Ukrainy Franciszka oficjalnie zapraszał po tych słowach szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. – Papież zachowuje wielką rolę jako rozjemca w polityce międzynarodowej i myślę, że lepiej zrozumiałby przyczyny tej wojny, widząc cierpienie na własne oczy. Umożliwiłoby to znalezienie dodatkowych sposobów zaangażowania go w zakończenie tej wojny lub rozwiązanie pewnych problemów humanitarnych, wywołanych tą wojną – mówił. Tłumaczył jednak, że nie powinno się łączyć wizyt w Rosji i w Ukrainie.

Papież i kontrowersje wokół wojny w Ukrainie

Od początku wojny władze Ukrainy apelują do papieża o wsparcie. Sam Franciszek kilkakrotnie wywołał konsternację opinii publicznej. Głowa Kościoła Katolickiego niejednoznacznie wypowiadała się ws. winy Rosji. W głośnym wywiadzie papież stwierdził, że Putina mogło sprowokować „ujadanie NATO pod drzwiami Rosji”. Watykan chciał, by w Drodze Krzyżowej uczestniczyły ramię w ramię Rosjanka i Ukrainka. Pomysł został utrącony przez ukraińską dyplomację

