W Mariupolu Rosjanie budują klatki w filharmonii. Mają okrutny plan

Prawowita rada miejska Mariupola poinformowała o nowym pomyśle Rosjan. Okupanci przygotowują filharmonię tak, by we wrześniu wykorzystać ją do pokazowych procesów „obrońców Ukrainy”.

Mariupol nad Morzem Azowskim od początku wojny był jednym z głównych celów Rosjan. Zniszczone przez nich niemal całkowicie miasto upadło w maju, gdy dowództwo wydało rozkaz poddania się obrońcom huty Azowstal, ostatniego punktu oporu. Od tego czasu okupanci wprowadzają w mieście swój porządek. Przeprowadzane są naprędce ekshumacje z tymczasowych grobów, a nad morzem powstają prowizoryczne mieszkania. O nowym pomyśle najeźdźców donosi rada miejska. Urzędnicy informują, że na scenie filharmonii w Mariupolu montowane są… klatki mające improwizować cele więzienne. „Najeźdźcy planują przeprowadzić we wrześniu pokazowy »proces« nad obrońcami Ukrainy” – czytamy. Mer Mariupola: Rosjanie mnożą zbrodnie wojenne Prawowity burmistrz miasta Wadym Bojczenko oskarża Rosjan o lekceważenie wszelkich norm międzynarodowych. „Nadal mnożą zbrodnie wojenne, demonstrując lekceważenie całemu cywilizowanemu światu” – skomentował włodarz miasta. Wezwał też takie instytucje jak ONZ i Międzynarodowy Czerwony Krzyż do pomocy w egzekwowaniu praw jeńców wojennych. Doniesienia z Mariupola komentował na antenie telemaratonu rzecznik Głównego Zarządu Wywiadu Andrij Jusow. – Trwa moralna presja na ukraińskich obrońców, którzy są przetrzymywani w niewoli, na całe ukraińskie społeczeństwo i obrońców kraju, w celu zastraszenia i destabilizacji Ukrainy oraz dalszego szerzenia absurdalnej propagandy i nazywania obrońców swojego kraju „faszystami” – mówił. Rosjanie ostrzelali obóz z ukraińskimi jeńcami? Przypomnijmy, że 29 lipca ostrzelana została kolonia karna we wsi Ołeniwka na okupowanych terytoriach. Zginęło ponad 50 jeńców z Azowstalu. Rosjanie i Ukraińcy oskarżają się wzajemnie o tę zbrodnię. Zdaniem przedstawicieli administracji Joe Bidena, wbrew twierdzeniom Rosjan, do ataku nie zostały użyte HIMARS-y. Amerykanie uważają, że to nie Ukraińcy dopuścili się ataku. Kijów obwinia Moskwę o zamordowanie znienawidzonych przez Rosjan członków Pułku Azow. Czytaj też:

Szokujące plany Rosjan wobec ruin Azowstalu. „Nakreślono kilka scenariuszy”