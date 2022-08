Kanał Rossija 1 emituje propagandowy program „60 minut”, który prowadzi Jewgienij Popow wraz z żoną Olgą Skabiejewą (nazywaną „siłą specjalną” Kremla). Goście i prowadzący w programie krytykują opozycję i powielają proputinowską propagandę, a w ciągu ostatnich kilku miesięcy nastawili się na antyukraiński przekaz.

Aleksiej Żurawlew jest częstym gościem stacji. Jego ostatni występ to nie pierwszy raz, kiedy daje się poznać opinii publicznej ze swoich kontrowersyjnych tez. Niedawno zastanawiał się „ile pocisków Sarmat byłoby potrzebne do zniszczenia USA”. Po czym powiedział: „nie łudźcie się, wystarczyłyby cztery pociski i nic by nie zostało”. Na koniec z uśmiechem dodał, że „grzyb byłby widoczny z Meksyku”.

Co tak zdenerwowało deputowanego rosyjskiej Dumy?

Uczestnicy programu obejrzeli materiał, w którym niemiecki dziennikarz relacjonuje sytuację na froncie, mówiąc o niemieckim sprzęcie wojskowym. Wspomina też o nieprawdziwych teoriach prowadzącego rosyjski program telewizyjny Jewgienija Popowa, nazywając go propagandystą.

- Propagandyści i podżegacze wojenni, w przeciwieństwie do was, potomków Goebbelsa i nazistowskich agitatorów, nasi reporterzy pracują na Donbasie i w Ukrainie od samego początku chaosu, który stworzyliście - mówił Jewgienij Popow, zwracając się do zachodnich dziennikarzy.

Aleksiej Żurawlew: Osobiście zabiję dziennikarza

Wtedy włączył się deputowany rosyjskiej Dumy Aleksiej Żurawlew i oświadczył, że chce coś powiedzieć "nazistom". - Rosja przyjdzie i wszystkich was tam zabije - groził.

Zareagował na to Popow mówiąc, że to też są dziennikarze i nie może straszyć ludzi śmiercią na antenie. Wtedy Żurawlew powiedział, że "nic go to nie obchodzi" i obiecał, że "osobiście tam pojedzie i zabije dziennikarza, jeśli go zobaczy".

- Grozisz ludziom - mówił prowadzący program. - I co, i co?! - pytał wyraźnie wzburzony Żurawlew.

