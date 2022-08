13-latek za kierownicą starej Łady. Jechał po mamę i siostrę, by uciec z Donbasu

Osłupiałam, gdy minęła mnie stara, prostokątna łada, za której kierownicą siedział na oko 13-letni chłopak. Pojechałam za nim i go zatrzymałam. Sasza jechał po mamę i siostrę, by wyjechać z Donbasu. Tata jest na froncie, auto wziął od wujka, mama nie umie jeździć, no to ktoś musi rodzinę wywieźć.

– Nie rób zdjęć, wstydzę się – powiedział. Czego chłopaku? Ale rozumiem i przyjmuję jego warunki, nie pisząc też, gdzie się spotykamy. Widzę, że mu na tym zależy, . Sasza mówi, że pojadą do Dniepra, a potem się zobaczy. Jego młodsza siostra ciągle płacze – wcale nie przez wybuchy, ale dlatego, że zostawia… koleżanki. Bo wiele rodzin z dziećmi wciąż stąd nie wyjeżdża.