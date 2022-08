W ukraińskim ataku zginęło ponad 100 Rosjan. „Nie są w stanie przeciwstawić się HIMARS-om”

Lojalny wobec Kijowa mer Melitopola Iwan Fedorow poinformował na Telegramie, ze w nocy z 7 na 8 sierpnia Ukraińcy zaatakowali tymczasowe koszary rosyjskich wojsk w tym mieście.

Wojna w Ukrainie. Ponad 100 Rosjan zginęło w ataku w Melitopolu. „Ich rodzice już wybierają Łady”

„Dziś w nocy nastąpiło uderzenie z użyciem precyzyjnych rakiet HIMARS na punkty tymczasowej dyslokacji wojsk okupacyjnych na terenach przemysłowych w różnych dzielnicach Melitopola” – poinformował Fedorow. „Według wstępnych szacunków zniszczeniu uległa znaczna ilość sprzętu wojskowego” – dodał mer, publikując nagrania lecących pocisków.

Fedorow w drwiący sposób poinformował o śmierci ponad 100 rosyjskich żołnierzy. „Ich rodzice już wybierają model i kolor samochodu Łada” – napisał, nawiązując do groteskowych materiałów w rosyjskiej telewizji.

Mer ocenił, że sukces był możliwy dzięki temu, że w zeszłym tygodniu Rosjanie przerzucili znaczną część obrony przeciwlotniczej z Melitopola do Chersonia.

„Dzisiejsza noc przyniosła najlepsze rezultaty i świadczy o tym, że pozostawione oddziały obrony przeciwlotniczej wroga nie są w stanie przeciwstawić się HIMARS-om” – poinformował mer Melitopola. „Osłabienie systemu obrony powietrznej stwarza warunki do udanej kontrofensywy w kierunku Melitopola” – dodał.

HIMARS w Ukrainie

Stany Zjednoczone widzą, jak skuteczną bronią wobec rosyjskich agresorów są zestawy HIMARS. W Ukrainie znajduje się już szesnaście zestawów tej broni dostarczonych przez USA.

1 sierpnia prezydent Joe Biden zatwierdził 17. pakiet pomocy dla Ukrainy. W ramach sprzętu wartego 550 milionów dolarów Kijów ma otrzymać m.in. amunicję artyleryjską do haubic 155 mm, czyli również polskich armatohaubic Krab, oraz rakiety do zestawów HIMARS. Łączna wartość amerykańskiej pomocy przekazanej od początku wojny Ukrainie, to już blisko 8 miliardów dolarów.

Informacje o zatwierdzeniu kolejnego pakietu pomocy skomentował na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Dziękuję prezydentowi Joe Bidenowi za jego przywództwo, nieustanne wsparcie dla Ukrainy i zrozumienie, że Rosja jest zagrożeniem dla całego cywilizowanego świata. Razem bronimy wolności, czyli wartości wspólnej dla Ukrainy i USA. Nowy pakiet wsparcia to krok bliżej zwycięstwa” – napisał.

