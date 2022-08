Wśród turystów wypoczywających na Krymie wybuchła panika. Nagrania trafiły do sieci

We wtorek w rosyjskiej bazie wojskowej w Nowofedoriwce, na zaanektowanym przez Rosjan Krymie, miało miejsce co najmniej 12 eksplozji o różnych natężeniu. Moskwa oświadczyła, że wybuchy nie były skutkiem jakiegokolwiek ataku.

Turyści wpadli w panikę

Miejsce, gdzie doszło do wybuchów, położone jest nad Morzem Czarnym. Wielu Rosjan spędza w okolicy wakacje, pomimo tego, że około 200 kilometrów dalej w linii prostej toczą się działania wojenne na ukraińskim froncie. W największym na Krymie mieście - Sewastopolu, siedzibę ma rosyjska Flota Czarnomorska.

Eksplozje wywołały panikę wśród turystów. Ludzie zaczęli w pośpiechu opuszczać plaże, a na lokalnych drogach utworzyły się korki. Do mediów społecznościowych trafiło wiele nagrań i zdjęć, na których widać zdziwionych plażowiczów, a w tle potężne kłęby czarnego dymu.

Stowarzyszenie Operatorów Turystycznych Rosji przekazało, że wśród turystów nie ma ofiar i poszkodowanych.

Kto odpowiada za wybuchy?

Ukraińskie ministerstwo obrony zdystansowało się do wydarzeń na Krymie i wydało ironiczny komunikat. „Jeśli chodzi o pożar na terenie lotniska Saki w pobliżu miasta Nowofiodorowka na Krymie, które zostało tymczasowo zajęte przez Rosję: ukraińskie Ministerstwo Obrony nie było w stanie ustalić, co było jego przyczyną. Mimo to chcemy podkreślić znaczenie zasad bezpieczeństwa oraz fakt, że palenie w niewyznaczonych do tego miejscach jest zabronione” – napisano w oświadczeniu.

Udostępniono też zdjęcie czarnego dymu widocznego z plaży. „Ministerstwo Obrony Ukrainy pragnie przypomnieć wszystkim, że obecność wojsk okupacyjnych na terytorium ukraińskiego Krymu jest nie do pogodzenia ze szczytem sezonu turystycznego” - napisano na oficjalnym koncie resortu na Twitterze.

- Ukraina nie bierze odpowiedzialności za wtorkowe wybuchy w rosyjskiej bazie lotniczej na Krymie - powiedział z kolei doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak, sugerując, że mogli być w to zaangażowani partyzanci.

Tymczasem źródła „The New York Times” twierdzą, że za wybuchem stoją siły ukraińskie. – To była baza lotnicza, z której regularnie startowały samoloty atakujące nasze siły na południowym odcinku frontu – powiedziało źródło w rozmowie z amerykańskim dziennikiem.

