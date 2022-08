Żebrząca matka wygrała w loterii gigantyczną kwotę. „Wszyscy płakaliśmy, ona drżała z emocji”

Według hiszpańskich mediów kobieta o imieniu Mercedes od lat borykała się z problemami finansowymi. Mieszkańcy widywali ją przed supermarketami, gdzie prosiła przechodniów o pieniądze na zakup jedzenia. – Ludzie z sąsiedztwa zawsze jej pomagali, gdy widzieli ją siedzącą przed supermarketem – powiedziała stacji Euronews pracowniczka kolektury, w której kobieta systematycznie wysyłała losy. Kupowała je od czterech lat. Każdy za jedno euro.

Dalej czytamy, że kobieta jest matką pięciorga dzieci, a żebraniem zajmował się również jej mąż. Rodzina mieszka w dzielnicy La Florida w Alicante na południowym wschodzie Hiszpanii. Kobieta nie mogła uwierzyć w to, że w końcu jeden z jej losów przyniósł gigantyczną wygraną. – Dotychczas nie wiedziałam, co to łzy szczęścia – powiedziała, gdy obierała nagrodę.

Pracowniczka kolektury opisywała, że kobieta przyszła do punktu ze łzami w oczach. – Mimo przekonania, że liczby się zgadzają, nie wyobrażała sobie, że może być zwycięzcą. Więc kiedy się o tym dowiedzieliśmy, wszyscy zaczęliśmy płakać, a ona drżała z emocji – powiedziała. Pierwszą rzeczą, którą kobieta zrobiła z wygraną, miało być... kupienie domowych kapci za pięć euro. W kolekturze zaczęło też pojawiać się znaczne więcej osób, które liczą na szczęśliwy los.

