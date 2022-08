Białucha arktyczna utknęła w Sekwanie. Pesymistyczne nastawienie weterynarzy po akcji ratunkowej

Zakończyła się pierwsza część misji ratunkowej białuchy, która utknęła w Sekwanie. Obecnie ssak jest transportowany do specjalnego basenu z wodą morską, gdzie będzie przygotowywany do uwolnienia. Zwierzę waży jednak o 400 kg za mało, co martwi weterynarzy.

Ponad tydzień temu w Sekwanie, 70 kilometrów od Paryża, zauważono białuchę arktyczną. Czterometrowy wieloryb utknął około 130 kilometrów w głąb lądu od kanału La Manche przez śluzę w Saint-Pierre-la-Garenne w Normandii. Białucha arktyczna, która jest gatunkiem chronionym, występuje zazwyczaj w zimnych wodach Arktyki. Nie wiadomo, dlaczego ssak oddalił się tak mocno od swojego naturalnego środowiska. Stan zwierzęcia pogorszył się po tym, jak białucha odmówiła jedzenia. W operacji ratunkowej wzięło udział 24 nurków, 12 weterynarzy i ratownicy, którzy między godz. 22 we wtorek a godz. 4.00 w środę kilkukrotnie próbowali zbawić wieloryba do sieci, aby wyciągnąć go z wody. Operację przez całą noc obserwowali na brzegu zaciekawieni ludzie. Ostatecznie udało się podnieść białuchę dźwigiem i umieścić ją na specjalnej barce. Francja. Białucha arktyczna utknęła w Sekwanie. Koniec pierwszej części misji ratunkowej Pierwszy etap operacji zakończył się po sześciu godzinach. Zwierzę jest obecnie transportowane w ciężarówce z chłodnią 160 km dalej do nadmorskiej miejscowości Ouistreham. Tam zostanie umieszczone w basenie z wodą morską w śluzie w tamtejszym porcie. Białucha spędzi tam trzy dni w ramach przygotowań do uwolnienia. Specjalna akcja jest ryzykowna dla ssaka, który jest bardzo osłabiony i zestresowany. Mimo sukcesu wciąż nie wiadomo, czy uda się ostatecznie uratować wieloryba. Obecnie białucha waży 800 kg, a powinna 1,2 tony. Weterynarze nie są zbyt optymistycznie nastawieni do stanu zdrowia ssaka. Białucha jest strasznie chuda, co nie wróży dobrze jej średnioterminowej długości życia. Czytaj też:

