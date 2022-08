Groźny incydent na paryskim lotnisku. Policja zastrzeliła uzbrojonego mężczyznę

Do incydentu doszło w środę około godziny 8.30 w terminalu 2F na podparyskim lotnisku Roissy-Charles de Gaulle – podało „Le Figaro”, powołując się na źródła w policji. Służby potwierdziły oficjalnie te doniesienia. „Zachowując postawę opanowaną, policja dziś rano dokonała neutralizacji osoby uzbrojonej w nóż na lotnisku Roissy-Charles de Gaulle” – przekazała na Twitterze paryska prefektura policji.

Incydent na lotnisku w Paryżu

Z relacji „Le Figaro” wynika, że zachowanie, prawdopodobnie bezdomnego zaniepokoiło ochronę lotniska, która wezwała na pomoc policję. Mężczyzna stał się agresywny i groził policjantom, wymachując nożem. Ci oddali strzał, który okazał się śmiertelny. Z kolei telewizja BFMTV poinformowała, że przed oddaniem strzału w brzuch, funkcjonariusze kilkukrotnie prosili mężczyznę o odłożenie noża, ale nieskutecznie. Jak informuje „Le Figaro” wszczęto już w tej sprawie śledztwo.

Świadkiem zdarzenia był fotograf agencji AFP. Z jego relacji wynika, że mężczyzna „wymachiwał czymś, co wyglądało jak nóż”. „Nakazano mu się zatrzymać, ale wciąż zbliżał się do oficerów, a jeden z nich oddał jeden strzał” – przekazał. Ciało mężczyzny zostało szybko zabrane z miejsca zdarzenia.

Francuskie siły bezpieczeństwa są w stanie podwyższonej gotowości od 2015 r., gdy rozpoczęła się seria zamachów terrorystycznych dokonywanych przez dżihadystów. Policja poinformowała jednak, że w przypadku środowego incydentu nie podejrzewano powiązań z terrorystami.

Terminal, z którego odlatują samoloty do Polski

Roissy-Charles de Gaulle to największy port lotniczy Francji, położony w północno-wschodniej części aglomeracji paryskiej, . Do incydentu doszło w ruchliwej części terminalu 2F, skąd odlatują samoloty między innymi do Warszawy.

