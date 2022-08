Ponad 800 osadzonych uciekło z więzienia w DRK. O przeprowadzenie akcji podejrzani są rebelianci

Uzbrojeni bandyci zaatakowali centralne więzienie Kakwangura w mieście Butembo we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga w nocy w wtorku na środę. Cytowany przez AFP rzecznik wojska w regionie Beni kapitan Antony Mualushayi przekazał, że w akcji zginęło dwóch policjantów. Według niego atak przeprowadziła „niezidentyfikowana grupa Mai-Mai”. Mianem Mai-Mai określa się rebeliantów, głównie członków plemion wrogich wobec ludu Tutsi, którzy działają na terenach kongijskich prowincji Katanga i Kiwu.

Atak na więzienie. Uciekło 800 osadzonych

Z kolei grupa badawcza Kivu Security Tracker podała na Twitterze, że w kręgu podejrzeń jest Sojusz Sił Demokratycznych, krwawa grupa rebeliancka działająca na zachodzie Ugandy, ale mająca także swoje bazy w prowincji Kiwu Północne w Demokratycznej Republice Konga. Z informacji przekazanych przez grupę wynika, że co najmniej pięciu napastników zostało schwytanych na drodze wyjazdowej z miasta.

Źródło w służbie więziennej przekazało, że w wyniku napadu z więzienia uciekło ponad 800 spośród 872 osadzonych.

Konflikt we wschodniej części DRK

Niestabilna sytuacja we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga panuje od kilkudziesięciu lat. Reuters poinformował, że konflikt ten był głównym tematem rozmowy amerykańskiego sekretarza stanu Antony'ego Blinkena z prezydentem DRK Felixem Tshisekedi, która odbyła się we wtorek. Ma to być też przedmiotem, zaplanowanej na środę, rozmowy z prezydentem Rwandy Paulem Kagamem.

Blinken przebywa w kilkudniowej podróży po Afryce, która – jak podawały media – jest elementem planu Waszyngtonu, który stara się neutralizować wpływy Rosji w regionie.

