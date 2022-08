12-latek z USA zastrzelił matkę w domu. Chciał oszukać detektywów

Biuro szeryfa hrabstwa Jefferson w Alabamie poinformowało, że policjanci rozpoczęli w poniedziałek śledztwo w sprawie śmierci 29-letniej Ayobiyi Cook z miejscowości Forestdale w stanie Alabama. W toku śledztwa ustalili, że 12-letni syn kobiety, którego nazwiska nie wymieniono, nieumyślnie wystrzelił z broni palnej, zabijając swoją matkę.

„Dziecko pierwotnie sfabrykowało historię, która według detektywów była nieprawdopodobna” – poinformowało biuro szeryfa w komunikacie prasowym. „W końcu chłopiec złożył prawdziwą relację z tego, co się stało”. Śledczy twierdzą, że dowody wskazują, że strzelanina była niezamierzona.

We wstępnym komunikacie prasowym o zdarzeniu departament przekazał, że krótko po północy w sobotę ktoś wykonał telefon na numer 911. Kiedy policjanci przybyli na miejsce zdarzenia, zastali w domu martwą kobietę. „Wyglądało na to, że nie było włamania do domu, ale na krótko przed wykonaniem telefonu pod numer 911 widziano mężczyznę uciekającego z rezydencji” – brzmiała pierwsza wersja komunikatu. Biuro szeryfa przekazało, że rodzina, z którą pozostanie 12-latek, była chętna do współpracy. Sprawa będzie rozpatrywana przez sądy rodzinne. Mąż kobiety zamieścił w sieci post z pożegnaniem.

Strzelaniny w USA. Dzieci sprawcami wypadków z użyciem broni

Według Everytown for Gun Safety, organizacji non-profit, która opowiada się przeciwko przemocy z użyciem broni, w 2022 r. doszło już do co najmniej 169 niezamierzonych wystrzałów z broni spowodowanych przez dzieci. Spowodowały one 74 zgony i 104 obrażenia w tym roku w USA.

Badania przeprowadzone przez Nationwide Children's Hospital wykazały, że podczas gdy rodzice uważają, że schowanie broni uniemożliwi dzieciom dostęp do niej, 75% dzieci mieszkających w domu z bronią wie, gdzie jest ona przechowywana. Dzieci w wieku około trzech lat mogą być w stanie użyć broni, a badania pokazują, że nawet jeśli dziecko zostało nauczone, aby jej nie dotykać, nadal będzie tego próbować.

