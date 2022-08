Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. Rzecznik MZ i Artur Zaczyński przekazali najnowsze informacje

W środę 10 sierpnia wojskowa Casa zabrała z Zagrzebia dziesięciu pacjentów, którzy zostali poszkodowani w wypadku polskiego autokaru, do którego doszło w miniony weekend. Przed godz. 16:00 odbyła się konferencja prasowa rzecznika Ministerstwa Zdrowia Wojciecha Andrusiewicza oraz szefa Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej Artura Zaczyńskiego.

Wypadek w Chorwacji. Pacjenci przewiezieni do Polski

– Członkowie zespołu, którzy są na pokładzie wraz z członkami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zespołem ewakuacji medycznej Wojska Polskiego, przetransportowali pacjentów. Z relacji moich dyrektorów wiem, że wszystko przebiega bez problemu, stan pacjentów jest stabilny. Zostaną rozlokowani na terenie Mazowsza i Łodzi. Czterech pacjentów trafi do województwa wielkopolskiego – przekazał Artur Zaczyński i dodał, że pacjenci nie zgłaszają nowych dolegliwości.

Kilka godzin wcześniej rzecznik Ministerstwa Zdrowia poinformował, że zgodnie z planem do Polski miało wrócić 14 pacjentów, ale „sytuacja jest dynamiczna”. Artur Zaczyński wyjaśnił, że stan części z nich zmienił się na tyle, że nie kwalifikowali się do zaplanowanego na środę transportu. Dodano jednak, że nie doszło do poważnych zmian, stan rannych jest stabilny, ale wymagają dodatkowej diagnostyki.

Wiadomo również, że stan dwóch najciężej poszkodowanych osób nie pogarsza się. Decyzję o ich powrocie do Polski podejmą lekarze. Wszystko wskazuje na to, że wrócą do kraju nie wcześniej niż w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Szef Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej zaznaczył także, że polska strona jest w ciągłym kontakcie ze stroną chorwacką, która raportuje o stanie zdrowia pacjentów.

