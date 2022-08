Szefowa niemieckiego MSW przeprasza za zdjęcie z Kijowa. Pozowała z kieliszkiem

Zdjęcie powstało podczas wizyty niemieckich polityków pod koniec lipca w Kijowie. Widać na nim polityk SPD razem z jej partyjnym kolegą i ministrem pracy Hubertusem Heilem, burmistrzem Kijowa Witalijem Kliczką oraz dyplomatką Anką Feldhusen, ambasador Niemiec w Kijowie. Zdjęcie powstało na balkonie rezydencji ambasadora. Wszyscy czworo trzymają na nim kieliszki do szampana, uśmiechając się do dziennikarzy. Fotografia wywołała spore oburzenie.

Minister Nancy Faeser odniosła się do tej sytuacji w programie RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), we wtorek wieczorem. – Żałuję tego zdjęcia –powiedziała. Dodała, że było to „z pewnością nieodpowiednie". Tłumaczyła też, że do Kijowa powróciło w tej chwili normalne życie, choć trudno to zrozumieć, biorąc pod uwagę popełnione przez Rosjan zbrodnie wojenne i toczące się walki na wschodzie kraju.

Kijów w czasie wojny. „Wróciła codzienność”

– Ludzie chodzą na zakupy. W mieście widać posadzone kwiaty. Ludzie chodzą do barów, siedzą w kawiarniach, zajmują się swoją pracą – mówiła minister Nancy Faeser. – Trudno to zrozumieć, ale widać to na zdjęciu – powiedziała. – Wieczorem zostaliśmy zaproszeni do ambasador razem z burmistrzem Kijowa Kliczko, a na koniec wybraliśmy ten sam napój co on – wyjaśniła. Szefowa MSW dodała, że nie zapozowałaby drugi raz w ten sposób. – Ponieważ wyraża to coś, co jest nieodpowiednie, gdy pochodzisz z innego kraju – dodała.

