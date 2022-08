Kijów przenosi wojnę daleko na rosyjskie tyły. Moskwa może sobie nie poradzić

Uciekający w popłochu z krymskich plaż rosyjscy turyści, utworzyli 24-godzinne korki na moście przez Cieśninę Kerczeńską, który Putin zbudował, by przypieczętować rosyjską kontrolę nad anektowanym Krymem. Rosyjskie ministerstwo obrony ciągle upiera się, że w bazie lotniczej Saki doszło do przypadkowego wybuchu amunicji. Zdjęcia satelitarne pokazują jednak, że baza, używana do nalotów na Ukrainę, została całkowicie zniszczona.

Stało się to przy całkowitej bierności rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, wyposażonej na Krymie w słynne systemy S-400, będące do niedawna dumą rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i jego najdroższym towarem eksportowym. Jeśli atak, w którym wedle źródeł ukraińskich, zginąć miało około 60 lotników rosyjskich, dokonany został z powietrza, to oznacza, że Rosjanie nie są w stanie kontrolować własnej przestrzeni powietrznej.