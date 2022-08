Salman Rushdie zaatakowany w Nowym Jorku

Salman Rushdie od wielu lat zmagał się z licznymi groźbami ze strony religijnych fanatyków i irańskich radykałów. Autor „Szatańskich wersetów” i nagrodzonych Bookerem „Dzieci północy” do tej pory szczęśliwie unikał jednak groźnych sytuacji. W piątek 12 sierpnia na wydarzeniu literackim w Nowym Jorku musiał jednak stanąć twarzą w twarz z agresorem.

Do opisywanego tutaj zdarzenia doszło w Chautauqua Institution, gdzie światowej sławy pisarz dawał odczyt na temat Stanów Zjednoczonych jako azylu dla artystów na wygnaniu. Nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat stanu zdrowia Rushdiego. Do sieci trafiły jednak zdjęcia pokazujące, że artysta otrzymywał pierwszą pomoc na scenie.

Reporter Associated Press, który był świadkiem całej sytuacji, mówił o ataku nożownika. Według jego wersji pisarz miał otrzymać cios lub kilka ciosów ostrym narzędziem. Portal Deutsche Welle podał, że na miejscu zdarzenia doszło do zatrzymania pojedynczego mężczyzny. Świadkowie utrzymują, że to ta sama osoba, która zaatakowała pisarza.

Kim jest Salman Rushdie?

Salman Rushdie to brytyjski pisarz pochodzenia indyjskiego. Dorastał w Bombaju, by w wieku 13 lat przeprowadzić się do Anglii i podjąć naukę w Rugby School. Studiował historię na Uniwersytecie w Cambridge. Jego „Szatańskie wersety” w kontrowersyjny sposób poruszały temat początków islamu. Została nałożona na niego klątwa, a jego dzieła w krajach muzułmańskich palono na stosach. Ajatollah Chomeini nałożył na Rushdiego fatwę, nakazującą każdemu muzułmaninowi zabić pisarza.

Irańskie władze z czasem zdystansowały się od zlecenia zabójstwa Rushdiego, ale w 2012 roku powiązana z władząirańska religijna fundacja zaoferowała 3,3 mln dolarów nagrody dla każdego, kto zgładzi pisarza.

