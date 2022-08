Strzelanina w Czarnogórze. 34-latek wyszedł po kłótni z domu, strzelał do przypadkowych osób

W piątek 12 sierpnia w Czarnogórze, niedaleko miasta Cetynia, doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęło 11 osób. Jak podaje agencja Associated Press, sprawca miał wpaść w szał po rodzinnym sporze i strzelać do osób, które spacerowały po pobliskich ulicach. 34-latek zabił 11 osób i ranił sześć kolejnych, w tym policjanta. Został zastrzelony przez funkcjonariuszy.

Strzelanina w Czarnogórze. Kilkanaście osób nie żyje

RTCG, czarnogórski publiczny nadawca telewizyjny i radiowy, powołując się na świadków zdarzenia, podał, że napastnik losowo wybierał swoje ofiary, wśród nich mają być również dzieci. Cztery poszkodowane osoby trafiły do szpitala w Cetyni, dwie inne z poważnymi obrażeniami zostały przetransportowane do Podgoricy. Miejsce, w którym doszło do strzelaniny, zostało zabezpieczone przez policję.

Dotychczas do mediów spływają jedynie szczątkowe informacje dotyczące sprawy. Śledczy prowadzą działania w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia. Oczekiwany jest oficjalny komunikat czarnogórskiej policji.

