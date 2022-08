Dwa sposoby na odsunięcie Putina od władzy. „Popełnił straszny błąd w sprawie Ukrainy”

Richard Dearlove, były szef brytyjskiego Secret Intelligence Service, w najnowszym odcinku podcastu „One Decision” mówił o Władimirze Putinie. Podkreślił, że nie sądzi, aby przywódca Rosji dobrowolnie zrezygnował ze sprawowania funkcji prezydenta, całkowicie odsunął się od polityki i – dzięki zgromadzonemu majątkowi – cieszył się „luksusową emeryturą”.

Czarne chmury nad Putinem? Dwa sposoby na odsunięcie od władzy

– Podobnie jak wielu wielkich dyktatorów… Zastanawiam się jedynie, czy kiedykolwiek będzie cieszył się korzyściami lub owocami swoich chorych zdobyczy. Popełnił straszny błąd w sprawie Ukrainy. Jak zakończy się ta sytuacja? Trudno przewidzieć, ale on sprawia, że to wszystko może zmierzać do nieprzyjemnego końca – powiedział Richard Dearlove, którego słowa cytuje amerykański Newsweek.

Były szef brytyjskiego Secret Intelligence stwierdził, że rządy Władimira Putina w Rosji mogą dobiec końca na dwa sposoby: z powodu jego stanu zdrowia lub interwencji, którą przeprowadzi „inna, rosyjska grupa”. Przypomnijmy – spekulacje dotyczące rzekomo pogarszającego się stanu zdrowia Władimira Putina zaczęły być na nowo podsycane na początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zgodnie z niepotwierdzonymi doniesieniami przywódca Rosji może cierpieć na raka lub Alzheimera. Kreml wielokrotnie zaprzeczał takim doniesieniom.







