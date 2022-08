Rosjanie przygotowują operację pod fałszywą flagą w elektrowni atomowej. Ukraiński wywiad ujawnia

Główny Departament Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował, „Rosjanie ostrzeliwują Zaporoską Elektrownię Atomową ze wsi Wodiane i przygotowują się do prowokacji pod ukraińską flagą”. „Jedno z uderzeń artyleryjskich dokonanych przez siły rosyjskie uszkodziło przepompownie warsztatu ciepła i łączności podziemnej, a kolejne spowodowało częściowe zniszczenie remizy strażackiej, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo elektrowni atomowej'” – przekazano w komunikacie, opublikowanym na Telegramie. W wyniku ostrzału zapalił się też las i trawy w pobliżu elektrowni, a „gaszenie jest trudne ze względu na uszkodzenia remizy strażackiej”.

Ukraiński wywiad ostrzega przed prowokacją Rosjan

W raporcie ukraińskiego wywiadu zaznaczono, że jednocześnie „okupanci aktywnie tworzą obraz swojej propagandy”. „W tym celu podstawiono dwa autobusy, którymi rzekomo mieli przemieszczać się lokalni mieszkańcy i personel” – wskazano. „Prawdziwi mieszkańcy odmawiają uczestnictwa w takich prowokacjach” – dodano.

Ukraiński wywiad podał też, że „okupanci wjechali samobieżnych działem artyleryjskim oznaczonym literą Z” do Enerhodaru. „Zawisła na nim ukraińska flaga. Zostanie to wykorzystane do dalszych prowokacji i oskarżania Sił Zbrojnych Ukrainy” – przestrzegają ukraińskie służby.

Miedwiediew oskarża Ukrainę o „zaaranżowanie nowego Czarnobyla”

W piątek były prezydent i premier, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew oskarżył Ukrainę o „zaaranżowanie nowego Czarnobyla” w zaporoskiej elektrowni. „Kijowscy bandyci i ich zachodni sojusznicy wydają się być gotowi do zaaranżowania nowego Czarnobyla. Rakiety i pociski spadają coraz bliżej reaktora elektrowni jądrowej w Zaporożu i magazynów radioaktywnych izotopów. Mówią, że to Rosja. To oczywisty, stuprocentowy nonsens, nawet dla głupich, rusofobicznych odbiorców” – napisał Miedwiediew.

