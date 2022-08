Nowe informacje w sprawie ataku na Salmana Rushdiego. Wiadomo, w jakim stanie jest słynny pisarz

Salman Rushdie został zaatakowany w piątek w Chautauqua Institution w stanie Nowy Jork, gdzie dawał odczyt na temat Stanów Zjednoczonych jako azylu dla artystów na wygnaniu. Światowej sławy pisarz od wielu lat otrzymywał liczne groźby ze strony religijnych fanatyków i irańskich radykałów.

Salman Rushdie zaatakowany w czasie odczytu

Policja zatrzymała 24-letniego Hadiego Matara z Fairview w stanie New Jersey, wkrótce po tym, jak wbiegł na scenę. Służby poinformowały, że Rushdie został dźgnięty przynajmniej raz w szyję i brzuch. Doznał też uszkodzenia wątroby. – Salman prawdopodobnie straci jedno oko. Nerwy w jego ramieniu zostały przecięte. Wątroba została przebita – powiedział agent Rushdiego Andrew Wylie w rozmowie z „The New York Times”.

24-latek usłyszał zarzuty

W sobotę prokuratorzy z Chautauqua poinformowali, że Matar został oskarżony o usiłowanie zabójstwa drugiego stopnia i napaść drugiego stopnia. Motywy ataku wciąż nie są jasne.

Z wpisów 24-latka w mediach społecznościowych wynika, że sympatyzował z ruchami ekstremistycznymi. Wyrażał poparcie dla irańskiego reżimu i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, choć – jak informuje NBC New York – ostatecznie nie znaleziono między nimi powiązań.

Kim jest Salman Rushdie?

Salman Rushdie to brytyjski pisarz pochodzenia indyjskiego. Dorastał w Bombaju, by w wieku 13 lat przeprowadzić się do Anglii i podjąć naukę w Rugby School. Studiował historię na Uniwersytecie w Cambridge. Jego „Szatańskie wersety” w kontrowersyjny sposób poruszały temat początków islamu. Została nałożona na niego klątwa, a jego dzieła w krajach muzułmańskich palono na stosach. Ajatollah Chomeini nałożył na Rushdiego fatwę, nakazującą każdemu muzułmaninowi zabić pisarza.

Irańskie władze z czasem zdystansowały się od zlecenia zabójstwa Rushdiego, ale w 2012 roku powiązana z władzą Czytaj też:

Nie żyje Nicolas Jean-Jacques Sempé. Słynny ilustrator „Mikołajka” miał 89 latirańska religijna fundacja zaoferowała 3,3 mln dolarów nagrody dla każdego, kto zgładzi pisarza.