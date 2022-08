Wzrasta napięcie wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. „Okupanci próbują nadzwyczaj cynicznie zastraszać ludzi”

Rosjanie okupują teren największej w Europie elektrowni atomowej od marca. W ostatnich dniach obiekt znalazł się pod ostrzałem, o co wzajemnie obwiniają się Moskwa i Kijów. W sobotę Główny Departament Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował, „Rosjanie ostrzeliwują Zaporoską Elektrownię Atomową ze wsi Wodiane i przygotowują się do prowokacji pod ukraińską flagą”. Jak podano, „okupanci wjechali samobieżnych działem artyleryjskim oznaczonym literą Z” do Enerhodaru. „Zawisła na nim ukraińska flaga. Zostanie to wykorzystane do dalszych prowokacji i oskarżania Sił Zbrojnych Ukrainy” – przestrzegają ukraińskie służby.

Zełenski: Okupanci próbują nadzwyczaj cynicznie zastraszać ludzi

Do działań Rosjan w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej odniósł się w sobotę, w codziennym wystąpieniu prezydent Ukrainy. – Ukraina i jej partnerzy będą naciskać na to, żeby nowe sankcje blokowały gałąź atomową gospodarki Rosji – powiedział Wołodymyr Zełenski. – Okupanci próbują nadzwyczaj cynicznie zastraszać ludzi, wykorzystując do tego Zaporoską Elektrownię Atomową. W rzeczy samej używają jej jako tarczy, by ostrzeliwać Nikopol i Marganiec. Urządzają stałe prowokacje z ostrzałami terytorium siłowni jądrowej i próbują podciągnąć w tym kierunku dodatkowe siły, by wzmocnić szantaż naszego państwa i całego wolnego świata – mówił.

Zełenski oświadczył, że „każdy rosyjski oficer wojskowy, który albo strzela do zakładu”, staje się „specjalnym celem dla (ukraińskiego – red.) wywiadu, służb specjalnych, armii”. Prezydent Ukrainy przestrzegł, że „każdy dzień pobytu wojsk rosyjskich na terytorium elektrowni jądrowej i jej okolicach zwiększa ryzyko radiacyjne dla Europy”. – Nawet w szczytowych momentach zimnej wojny nie było ono tak duże – stwierdził Zełenski.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), która stara się przeprowadzić inspekcję w elektrowni, ostrzega przed katastrofą nuklearną, o ile walki nie ustaną. Z kolei sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał do utworzenia strefy zdemilitaryzowanej wokół zaporoskiej elektrowni.

Ludzie masowo uciekają z rejonu elektrowni atomowej

Z powodu narastającego napięcia wokół elektrowni jądrowej, z Enerhodaru i innych miejscowości, położonych w jej pobliżu masowo wyjeżdżają mieszkańcy – podało BBC. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać ciągnącą się kilometrami kolumnę samochodów.

