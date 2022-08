Chwile grozy na australijskim lotnisku. „Powiedzieli nam »uciekaj, uciekaj«. To było bardzo przerażające”

Jak relacjonuje „The Guardian”, policja została wezwana na lotnisko w Canberze w niedzielę około 13.30 czasu lokalnego po doniesieniach o strzałach. Część portu została zamknięta, a inne ewakuowano. Samoloty zostały uziemione. Sytuacja została już opanowana, nikt nie został ranny. Policja przekazała w komunikacie, że zatrzymano jedną osobę i zabezpieczono broń.

Mężczyzna zaczął strzelać

Świadkowie relacjonowali w rozmowie z australijskim „The Guardian”, że jeden z mężczyzn oddał strzały w powietrze w pobliżu strefy odpraw. Jeden z nich stwierdził, że słyszał od „ośmiu do dziesięciu” strzałów, a inni mówili o mniejszej liczbie. Policja poinformowała później, że oddano około pięciu strzałów. Napastnik miał nie celować w ludzi. Według policji mężczyzna wszedł do terminalu, usiadł na kilka minut, wyciągnął broń i zaczął strzelać w okna. Na zdjęciach, które trafiły do sieci, widać dziury po kulach w szybach. Śledczy przekazali, że motywy działania napastnika nie są znane, ale wydaje się, że nie ma on żadnego związku z lotniskiem.

Chaos na lotnisku

Do mediów społecznościowych trafiły też nagrania, na których widać moment zatrzymania napastnika przez służby. Pojawiły się też doniesienia o chaosie i ludziach wybiegających z terminalu „w panice”. „Powiedzieli nam »uciekaj, uciekaj«. To było bardzo przerażające” – powiedział jeden ze świadków. „Widziałam babcię z dzieckiem i strach na jej twarzy i wiedziałam, że to coś poważnego” – relacjonowała z kolei reporterka ABC News, która była na lotnisku. „Wszyscy chowali się za krzesłami, ludzie biegali. To było przerażające. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje” – dodała.

