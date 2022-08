Tragiczny pożar świątyni w Egipcie. Zginęło kilkadziesiąt osób

Pożar wybuchł w niedzielę w kościele Abu Sifin w robotniczej dzielnicy Imbaba w Gizie. Według informacji Reutersa w chwili, gdy pojawił się ogień, na nabożeństwie w świątyni przebywało 5 tys. wiernych. Na miejsce zdarzenia wysłano piętnaście jednostek straży pożarnej i karetki.

Pożar zablokował wejście do budynku, co wywołało panikę wśród zgromadzonych tam ludzi. Większość zabitych to dzieci – informuje brytyjska agencja.

Przyczyna pożaru nie była od razu znana. Wstępne dochodzenie wykazało jednak, ze doszło do zwarcia instalacji elektrycznej – podało Associated Press, powołując się na egipską policję.

Pożar w świątyni. Prezydent Egiptu reaguje

Prezydent Egiptu Abdel Fattah el-Sissi rozmawiał z głową kościoła koptyjskiego Tawadrosem II, na ręce którego złożył kondolencje. „Uważnie śledzę przebieg tragicznego wypadku” – poinformował el-Sissi na Facebooku. „Poleciłem wszystkim właściwym agencjom i instytucjom państwowym podjęcie wszelkich niezbędnych środków i natychmiastowe zajęcie się tym wypadkiem i jego skutkami” – dodał.

Egipscy chrześcijanie stanowią około 10 proc. z 90 milionów mieszkańców tego kraju.

