Tragiczny pożar świątyni w Egipcie. Zginęło kilkadziesiąt osób

Pożar wybuchł w niedzielę w kościele Abu Sifin w dzielnicy Imbaba w Gizie. Prawdopodobnie zapaliła się instalacja elektryczna. Według informacji Reutersa w chwili, gdy pojawił się ogień, na nabożeństwie w świątyni przebywało 5 tys. wiernych.

Pożar zablokował wejście do budynku, co wywołało panikę wśród zgromadzonych am ludzi. Większość zabitych to dzieci – informuje brytyjska agencja.

