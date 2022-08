Nie tylko Odra jest skażona? Niemcy donoszą o śniętych rybach w innym miejscu

Jeden z niemieckich klubów wędkarskich wydobył w ciągu weekendu z rzeki Soławy około 300 martwych ryb w pobliżu miasta Bernburg – podał portal mdr.de. Śniętych ryb jest jednak znacznie więcej. Szacunkowo ich liczbę określono na trzy tysiące. Wędkarze roboli co mogli, ale kolejne ryby dryfowały dalej w dół rzeki. Rzecznik związku wędkarzy Saksonii-Anhalt Martin Schwabe poinformował, że złożono do prokuratury skargę na nieznane osoby.

W piątek zakład Solvay w Bernburgu zakomunikował, że rankiem doszło do awarii technicznej. W wyniku pęknięcia rurociągu do Soławy wydostała się solanka amoniakalna. Rzecznik firmy podkreśliła, że rurociąg został natychmiast wyłączony z eksploatacji. Rzeczniczka nie potrafiła powiedzieć dokładnie, ile solanki amoniakalnej dostało się do rzeki. Zaznaczyła jednak, że mimo środków ostrożności coś mogło się przedostać, ale sprawa jest badana.

Niemcy. Śnięte ryby w Soławie

Skarga wędkarzy spowodowała, że próbki na miejscu zdarzenia pobrała policja wodna. Zostaną one poddane analizie w Krajowej Policji Śledczej Niemiec. Próbki bada też urząd administracji państwowej, który potwierdził, że solanka amoniakalna mogła dostać się do Soławy.

„Część solanki amoniakalnej została zebrana do specjalnych pojemników i odprowadzona do tzw. cystern awaryjnych. Inna część spłynęła na teren firmy, a następnie do kanalizacji deszczowej, która odprowadza wodę do rzeki” – zaznaczył urząd. Związek wędkarski podkreślił, że jest „zszokowany” sprawą i jednocześnie „rozczarowany kolejnym przykładem ciężkiego zanieczyszczenia” wód. Wędkarze zaznaczyli, że są w kontakcie z lokalnymi władzami.

