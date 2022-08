Rosjanie potajemnie zamknęli Most Krymski. Ukraińcy mówią o „przykrywce”

Most Krymski miał być zamknięty od godz. 22 we wtorek do godz. 6 rano w środę. Ukraiński Kanał 24 informował, że Rosjanie mieli ostrzegać swoich obywateli przed „próbami ataków” ze strony Ukrainy. „Ogłoszono, że obrona przeciwlotnicza będzie działać, dlatego most musi zostać zamknięty, aby chronić ludność” – donosiły ukraińskie media. Jednak dziennikarze Kanału 24 ocenili, że może to być przykrywka dla rosyjskich wojsk, które mają po kryjomu wycofywać się z półwyspu. Razem z marionetkowymi władzami regionu.

Przypomnijmy, 9 sierpnia doszło do kilkunastu eksplozji niedaleko rosyjskiej bazy lotniczej na Krymie. Zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Seria wybuchów wywołała panikę wśród wypoczywających na Krymie rosyjskich turystów. Do sieci trafiły nagrania, na których było widać uciekających plażowiczów i sznury samochodów na drogach wyjazdowych z nadmorskich miejscowości. Z kolei we wtorek w płomieniach stanął skład amunicji w rejonie dżankojskim.

Rekord ruchu na Moście Krymskim. Rosjanie uciekają z półwyspu

Turyści z Rosji wciąż próbują w pośpiechu wydostać się z półwyspu. 15 sierpnia na Moście Krymskim odnotowano nowy dzienny rekord ruchu – w obu kierunkach przejechało 38 297 samochodów. W okolicy utworzyły się korki. Ogromne kolejki ustawiły się też przed dworcem kolejowym w Symferopolu. Ukraińskie Ministerstwo Obrony kilka dni temu poradziło rosyjskim turystom, aby nie przyjeżdżali na Krym. W sieci opublikowano krótki film, w którym wykorzystano eksplozje na półwyspie. Zamiast tego jako alternatywę dla wakacyjnego kierunku wskazano Dubaj, Turcję czy Kubę.

W czerwcu ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow zapowiedział, że całe terytorium Ukrainy, z Krymem włącznie, zostanie wyzwolone od Rosjan. – Mamy zamiar wyzwolić wszystkie nasze terytoria, całe terytorium, w tym Krym. Wyzwolenie Krymu jest strategicznym celem Ukrainy, ponieważ jest to terytorium Ukrainy. Ale będziemy się poruszać krok po kroku – mówił Reznikow.

