Szef NATO zabrał głos ws. zaporoskiej elektrowni atomowej. Wezwał do pilnej kontroli

Rosjanie okupują teren największej w Europie elektrowni atomowej od marca. W ostatnich dniach obiekt znalazł się pod ostrzałem, o co wzajemnie obwiniają się Moskwa i Kijów.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spotkał się w środę z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucicem. W komunikacie przekazano, że z zadowoleniem przyjął on możliwość kontynuowania dyskusji na temat ostatnich napięć w północnym Kosowie. Zauważył, że sytuacja w terenie uległa poprawie. Wezwał wszystkie strony do „okazywania powściągliwości i unikania przemocy”.

Sekretarz generalny i prezydent Vučić omówili także kwestię brutalnej wojny Rosji z Ukrainą. „Ważne jest, aby społeczność międzynarodowa była zjednoczona w sprzeciwianiu się niesprowokowanej agresji Rosji i abyśmy wszyscy podjęli kroki w celu przekonania Rosji do zakończenia tej wojny” – powiedział Stoltenberg.

Stoltenberg chce inspekcji zaporoskiej elektrowni

Jak podkreślił, zajęcie elektrowni atomowej w Zaporożu przez siły rosyjskie stanowi „poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony tych obiektów; zwiększa ryzyko wypadku lub incydentu jądrowego i zagraża ludności Ukrainy, krajów sąsiednich i społeczności międzynarodowej” – powiedział sekretarz generalny NATO.

Dodał, że konieczne jest pilne umożliwienie inspekcji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MEAE). Stoltenberg pochwalił wieloletnie partnerstwo NATO z Serbią, mówiąc: „Będziemy nadal współpracować z waszym krajem, aby promować nasz cel, jakim jest pokój i bezpieczeństwo na Bałkanach Zachodnich”.

W sobotę Główny Departament Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował, że „Rosjanie ostrzeliwują Zaporoską Elektrownię Atomową ze wsi Wodiane i przygotowują się do prowokacji pod ukraińską flagą”. Jak podano, „okupanci wjechali samobieżnych działem artyleryjskim oznaczonym literą Z” do Enerhodaru. „Zawisła na nim ukraińska flaga. Zostanie to wykorzystane do dalszych prowokacji i oskarżania Sił Zbrojnych Ukrainy” – przestrzegają ukraińskie służby.

