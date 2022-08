Władimir Putin martwi się poziomem alkoholizmu w jednym z regionów. Wyjaśnił, co trzeba zrobić

Władimir Putin rozmawiał za pośrednictwem wideokonferencji z pełniącym obowiązki gubernatora obwodu włodzimierskiego Aleksandrem Awdiejewem. Politycy poruszyli rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Prezydent Rosji podkreślił, że sytuacja jest stabilna i zadowalająca. Zauważył, że rośnie produkcja przemysłowa, rolnictwo i budownictwo a bezrobocie jest niższe od średniej krajowej.

Rosyjski przywódca zwrócił jednak uwagę, że wskaźnik osób ze zdiagnozowanym alkoholizmem oraz psychozą alkoholową wyniósł w 2021 roku 122,6 przypadków na 100 tys. mieszkańców, co było wynikiem 2,6 razy wyższym niż w Rosji. – To dużo – martwił się Putin. Rosyjski prezydent chwalił Awdiejewa. Powiedział, że jego zdaniem w walce z alkoholizmem nie należy niczego zakazywać, ani podnosić niepotrzebnie cen czy akcyzy.

Władimir Putin o alkoholizmie w obwodzie włodzimierskim

Według Putina proste rzeczy są najbardziej skuteczne. Rosyjski przywódca zaczął wymieniać, że należy zachęcać do prowadzenia zdrowego trybu życia. – Mężczyźni piją i nadal będą to robić. To wszystko nie jest takie prymitywne i łatwe. Po prostu trzeba sobie z tym poradzić – mówił Putin. Polityk dalej podniósł kwestię rozwijania infrastruktury sportowej, kultury fizycznej i samej kultury w najbardziej bezpośrednim tego słowa znaczeniu.

Putin zaznaczył, że trzeba zachęcić ludzi do odwiedzania obiektów kultury. Ocenił, że obwód włodzimierski jest twierdzą rosyjskiej kultury. Na koniec prezydent Rosji wspomniał, że trzeba pochylić się także nad kwestią zdrowego odżywiania.

