Putin obwinia USA za wojnę w Ukrainie. „Potrzebują konfliktów”

Rosyjska szkoła propagandy przyzwyczaiła nas już do tego, że ofiary przedstawia jako katów, a agresora jako obrońcę. Mało kogo zszokuje więc Władimir Putin, który ponad pół roku po rozpętaniu wojny obwinił o wszystko Stany Zjednoczone. Podkreślał, że Waszyngton dąży do przedłużenia konfliktu na wschodzie Europy. Zapomniał jednak zaznaczyć, że to od jego rozkazu zależało wysłanie wojsk do Donbasu i to on może w każdej chwili przerwać rozlew krwi, odwołując swoją armię do domu.

– USA potrzebują konfliktów, aby utrzymać swoją hegemonię – oświadczył Putin. – Dlatego zrobili z narodu ukraińskiego mięso armatnie. Sytuacja na Ukrainie pokazuje, że Stany Zjednoczone próbują przeciągnąć ten konflikt i działają w dokładnie taki sam sposób, próbując podsycać konflikty w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej – oskarżał rosyjski przywódca.

W tym rozumowaniu Putin całkowicie pominął fakt, że to on publicznie ogłaszał siebie jako współczesnego Piotra Wielkiego i dawał wyraz swoim imperialistycznym zapędom. Zapomniał też dodać, że być może napaść Rosji na Czeczenię, Gruzję i Ukrainę przed kilkoma laty to także wina Stanów Zjednoczonych?

Wojna w Ukrainie. Wsparcie Stanów Zjednoczonych

Faktem jest, że gdyby nie Stany Zjednoczone i ich pomoc okazana słabszemu państwu, Ukraina byłaby bez szans w starciu z potężnym sąsiadem. To głównie amerykańskie pieniądze oraz dane wywiadowcze pozwoliły Ukrainie przetrwać pierwszą fazę wojny. Zbudowana później koalicja międzynarodowa i dostawy zaawansowanego uzbrojenia doprowadziły w końcu do momentu, w którym armia ukraińska jest w stanie dokonywać miejscowych kontrnatarć i sprawiać problemy Rosjanom nawet kilkaset kilometrów od frontu.







Raport Wojna na Ukrainie

