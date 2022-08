W sieci pojawiło się nagranie z imprezującą premier Finlandii. „Mówią, że jest fajna. Może wśród innych nastolatków”

W sieci pojawiło się nagranie, na którym premier Sanna Marin imprezuje ze znajomymi. Nagranie wywołało wśród fińskich internautów spór o to co przystoi, a co nie nie przystoi osobie, która stoi na czele rządu.

36-letnia Sanna Marin jest premierem Finlandii. W chwili objęcia tej funkcji w 2019 r. była najmłodszym szefem rządu na świecie. Ponadto, od 2020 r. jest przewodniczącą Socjaldemokratycznej Partii Finlandii, w której działa od kilkunastu lat. Z wykształcenia jest prawnikiem. „To jest odpowiedzialny lider?” W ubiegłą środę, 17 sierpnia, fińskie media społecznościowe obiegło nagranie, na którym zarejestrowano fragmenty imprezy, w której brała udział Marin i jej znajomi. Nagranie wywołało wśród fińskich internautów gorącą dyskusję. Pojawiło się wiele głosów, że takie zachowanie nie przystoi osobie stojącej na czele rządu. „Oto premier Finlandii Sanna Marin. Niektórzy mówią, że jest fajna… Może wśród innych nastolatków. To jest odpowiedzialny lider pogrążonego w kryzysie kraju? Jest zdecydowanie najbardziej niekompetentnym premierem, jakiego kiedykolwiek mieliśmy. Nie wie nic. Proszę zabrać skórzaną kurtkę i zrezygnować. Dziękuję” – skomentował dziennikarz sportowy Aleksi Valavuori. twitter „Finlandia cierpi z powodu.”.. Krytycy wytykali również, że Marin ma nadzwyczaj dobry humor, biorąc pod uwagę problemy, z którymi mierzy się obecnie fińskie społeczeństwo. „Ten film przedstawia premier Finlandii Marin Sannę (to brunetka ubrana w białe spodnie i czarny top) na prywatnej imprezie. Finlandia cierpi z powodu rekordowo wysokich cen energii elektrycznej, braku opieki zdrowotnej i specjalistów od opieki nad osobami starszymi. A tak właśnie nasza liderka spędza swój czas!” – napisał kolejny internauta. „W tle słychać przyjaciół, którzy krzyczą o kokainie” Zwrócono również uwagę na to, co wykrzykują uczestnicy imprezy. „36-letnia premier Finlandii Sanna Marin uwielbia imprezować. W nowym teledysku, wydanym w środę, premier tańczy i śpiewa. W tle słychać przyjaciół, którzy krzyczą o kokainie„ – skwitował inny. „Sanna staje się symbolem postępu i to mi się podoba” Obrońcy premier argumentowali, że ma ona prawo do zabawy jak każdy inny obywatel. „Fińska premier Sanna Marin udowadnia, że kiedy ciężko pracujesz, możesz się bawić na całego” – skwitował jeden z uczestników dyskusji. Pojawiły się również głosy, że fińska premier uosabia społeczny postęp. „Marin Sanna staje się symbolem postępu i to mi się podoba. Gdybyśmy zawsze prosili o pozwolenie tych konserwatystów, nie byłoby kobiet-premierów. Jestem dumny, że mogę pokazać ten film moim przyjaciołom i współpracownikom. Świat i »akceptowalne wartości« zmieniają się” - czytamy w innym wpisie. Czytaj też:

