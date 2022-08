Rosyjski samolot naruszył przestrzeń NATO. Szybka reakcja Węgier

O incydencie, do którego doszło w czwartek 18 sierpnia w godzinach porannych, poinformował węgierski minister obrony. Kristof Szalay-Bobrovniczky przekazał, że nad południowym Bałtykiem przelatywał niezidentyfikowany samolot. Po przeprowadzeniu szybkich analiz okazało się, że był to rosyjski samolot transportowy Ił-76. Do akcji wkroczył węgierski myśliwiec Gripen. Po odprowadzeniu maszyny zgodnie z międzynarodowymi procedurami węgierski pilot wrócił do bazy.

Z komunikatu węgierskiego ministra wynika, że maszyna została przechwycona przez węgierski myśliwiec Gripen, który znajdował się w bazie w Szawle na Litwie. Obecnie stacjonują tam cztery węgierskie myśliwce Gripen i 80 żołnierzy NATO.

Operacja Baltic Air Policing

To efekt operacji NATO prowadzonej pod kryptonimem Baltic Air Policing. Polega ona na patrolowaniu przestrzeni powietrznej trzech krajów nadbałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii. Węgierskie myśliwce Gripen prowadzą patrole razem z Eurofighterami z Niemiec i Włoch. Maszyny niemieckie rozlokowano w estońskiej bazie (Amari), a Włosi trafili do Malborka. Jest to pierwszy przypadek, kiedy z polskiej bazy lotniczej będą operować włoskie samoloty bojowe.

Czytaj też:

Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Czym Rosja uderzy w NATO?