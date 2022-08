Rosja grozi zatrzymaniem zaporoskiej elektrowni. Zełenski wzywa ONZ

„Jeśli sytuacja związana z ostrzałem elektrowni jądrowej przez Ukrainę będzie się nadal pogarszać, można rozważyć wycofanie bloków energetycznych 5 i 6 do zimnej rezerwy, co spowoduje zamknięcie elektrowni jądrowej w Zaporożu” - przekazała rosyjska agencja RIA Nowosti, powołując się na słowa szefa Sił Zbrojnych Rosji ds. obrony radiacyjnej, chemicznej i biologicznej, generała porucznika Igora Kiryłowa.

W związku z tym władze Ukrainy utworzyły sztab kryzysowy w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Tamtejszy minister energetyki podkreślał potrzebę monitorowania sytuacji w związku z „rosnącym zagrożeniem katastrofą nuklearną” .

Zaporoska Elektrownia Atomowa - najnowsze informacje

Rosjanie okupują teren największej w Europie elektrowni atomowej od marca. W ostatnich tygodniach obiekt znalazł się pod ostrzałem, o co wzajemnie obwiniają się Moskwa i Kijów. W połowie sierpnia Główny Departament Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował, „Rosjanie ostrzeliwują Zaporoską Elektrownię Atomową ze wsi Wodiane i przygotowują się do prowokacji pod ukraińską flagą”.

Jak podano, „okupanci wjechali samobieżnych działem artyleryjskim oznaczonym literą Z” do Enerhodaru. „Zawisła na nim ukraińska flaga. Zostanie to wykorzystane do dalszych prowokacji i oskarżania Sił Zbrojnych Ukrainy” – przestrzegają ukraińskie służby.

Kwestia zaporoskiej elektrowni byłą też tematem spotkania prezydenta Ukrainy z sekretarzem generalnym ONZ. Wołodymyr Zełenski przekazał, że omówili porozumienie wynegocjowane przez ONZ, mające na celu złagodzenie pogłębiającego się globalnego kryzysu żywnościowego i zgodzili się, że koordynacja działań w jego ramach, aby zapewnić ukraiński eksport, powinna być kontynuowana.

Zełenski o zaporoskiej elektrowni: To może mieć katastrofalne konsekwencje

„Szczególną uwagę zwrócono na temat rosyjskiego szantażu nuklearnego w elektrowni jądrowej w Zaporożu. Ten celowy terror ze strony agresora może mieć globalne katastrofalne konsekwencje dla całego świata” – powiedział Zełenski cytowany przez Reuters.

„Dlatego ONZ musi zapewnić bezpieczeństwo tego strategicznego obiektu, jego demilitaryzację i całkowite wyzwolenie od wojsk rosyjskich” - podkreślił.

