Putin przywraca tytuł „Matki-Bohaterki”. Milion rubli nagrody za urodzenie wielu dzieci

„The Moscow Times” donosi, że w poniedziałek rosyjski przywódca podpisał dekret przywracający honorowy tytuł „Matki Bohaterki”.Sowiecki przywódca Józef Stalin po raz pierwszy ustanowił to wyróżnienie w 1944 r. w związku z ogromnymi stratami ludności poniesionymi podczas II wojny światowej. Tytuł przestał być przyznawany po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku. Otrzymało go 400 tysięcy kobiet.

Na mocy nowego prawa państwo znów hojnie wynagrodzi Rosjanki, które urodzą dziesięcioro dzieci lub więcej. Zgodnie z dekretem kobiety, które spełnią ten warunek, otrzymają jednorazową nagrodę w wysokości miliona rubli (około 77 00 zł) po ukończeniu przez ich dziesiąte dziecko pierwszego roku życia. Do nagrody kwalifikować się będą też te rodziny, w których potomkowie zginą na polu walki, w wyniku wyjątkowej sytuacji czy aktu terroru.

Kryzys demograficzny w Rosji. Dekret Putina przemilcza wojnę w Ukrainie

Między styczniem a majem rosyjska populacja skurczyła się w rekordowym tempie 86 000 osób miesięcznie – informował w lipcu The Moscow Times, powołując się na państwową agencję statystyczną Rosstat. W okresie od października 2020 r. do września 2021 r. populacja Rosji zmniejszyła się o 997 000, co w dużej mierze było związane ze żniwem, jakie zebrała pandemia COVID-19. Oznaczało to największy odnotowany spadek liczby ludności w czasie pokoju w historii Rosji.

„The Washington Post” zauważa, że w dekrecie przywracającym nagrodę (poprzedził go wcześniejszy, wyróżniający matki, które mają więcej niż siedmioro dzieci) nie ma mowy o wojnie na Ukrainie. Jednak został on podpisany w czasie gdy Rosjanie ponoszą duże straty na polu bitwy. Na początku sierpnia Pentagon poinformował, że w wojnie na Ukrainie zabitych lub rannych zostało około 80 000 rosyjskich żołnierzy.

Czytaj też:

Na świecie żyje więcej emerytów niż dzieci. Tak źle jeszcze w historii nie było