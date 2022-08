Kolejny Polak poszedł w ślady Emila Czeczki? Zastanawiający komunikat białoruskich służb

Z informacji białoruskich służb państwowych wynika, że pojawił się kolejny uciekinier z Polski. Mężczyzna miał poprosić o status uchodźcy. Polska strona na razien nie potwierdziła tych doniesień.



W grudniu 2021 roku uwagę opinii publicznej przykuła sprawa Emila Czeczki. Mężczyzna, który pełnił służbę w 11. Mazurskim Pułku Artylerii w grudniu ubiegłego roku również uciekł na Białoruś i poprosił o azyl. W prorządowych białoruskich mediach emitowano kuriozalne wywiady z Polakiem. 17 marca ciało Emila Czeczki znaleziono w jego mieszkaniu w Mińsku a okoliczności śmierci wojskowego nadal pozostają nieznane.



Zaledwie pół roku później głośno stało się o sprawie Marcina Mikołajka ze Świdnicy, który od lat zajmował się szerzeniem rosyjskiej propagandy. Na Białorusi poprosił o azyl a w Polsce przedstawiono mu zarzut pochwalania wojny i zbrodni dokonywanych na ludności ukraińskiej.



Państwowy Komitet Graniczny Białorusi przekazał w oficjalnym komunikacie, że w połowie sierpnia na Białoruś trafił kolejny dezerter z Polski. 17 sierpnia obywatel Polski przybył na przejście graniczne w Brześciu bez wizy. Zwrócił się do białoruskiej straży granicznej o status uchodźcy - czytamy w informacji zamieszczonej na Telegramie. Białoruskie służby twierdzą, że mężczyzna miał narzekać na swoją ciężką sytuację i motywować swoją decyzję obawami o własne życie i zdrowie. Zezwolono na przekroczenie granicy i zalecono wystąpienie do MSW o uzyskanie odpowiedniego statusu - poinformowano.

W oficjalnym oświadczeniu nie ujawniono danych mężczyzny.



Strona polska na razie nie skomentowała tych doniesień. Zapytaliśmy o sprawę MSZ, ale do czasu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania o sprawę ewentualnego kolejnego polskiego uciekiniera.