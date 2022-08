Propagandysta Kremla znów szokuje. „Naszą armię nauczono walczyć w warunkach skażenia”

Władimir Sołowjow to jeden z głównych propagandystów Kremla, który regularnie wychwala imperialistyczne zapędy Władimira Putina, popiera inwazję na Ukrainę i grozi Zachodowi. Tym razem na antenie państwowej Rossija 1 oskarżał Ukrainę o ostrzał elektrowni atomowej w Zaporożu i odgrażał się, że Rosjanie będą walczyć nawet w przypadku skażenia radioaktywnego. Nagranie z tą wypowiedzią zamieściła na Twitterze amerykańska dziennikarka Julia Davis.

– Nasze siły właśnie pokazały, że ostrzeliwujecie elektrownię atomową 155-milimetrową artylerią i innymi NATO-wskimi rzeczami, i jak głupcy wrzeszczycie, że Rosjanie sami ją ostrzeliwują bronią NATO. Czy wy jesteście kretynami? – oburzał się Sołowjow. I stwierdził, że jeśli elektrownia „wybuchnie”, to Rosjanie mają „kombinezony ochronne” i „nie zaprzestaną działań wojennych. -Naszą armię nauczono walczyć w warunkach skażenia – dodał.

Ulubieniec Putina groził też Zachodowi i NATO. – Nie powinniście mieć złudzeń, NATO nie powinno mieć złudzeń. Nie ujdzie wam to na sucho i nigdzie się przed nami nie ukryjecie. Mamy wystarczająco dużo głowic, by każdy dostał to, na co zasłużył. Każdy – stwierdził.

Rosja przygotowuje prowokacje w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej?

Rosjanie okupują teren największej w Europie elektrowni atomowej od marca. W ostatnich tygodniach obiekt znalazł się pod ostrzałem. Ukraińcy stanowczo oskarżają o ataki na elektrownię Rosjan. Jednak rosyjska propaganda twierdzi, że Ukraińcy sami ostrzeliwują elektrownię. W połowie sierpnia Główny Departament Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował, „Rosjanie ostrzeliwują Zaporoską Elektrownię Atomową ze wsi Wodiane i przygotowują się do prowokacji pod ukraińską flagą”.

W czwartek ukraiński wywiad przekazał, że Rosja przygotowuje się do prowokacji w Elektrowni Atomowej w Zaporożu. „Okupanci ogłosili niespodziewany dzień wolny. 19 sierpnia w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej będzie tylko personel operacyjny. Wejście dla wszystkich pozostałych pracowników zostanie zamknięte. Wiadomo też, że przedstawiciele Rosatomu, którzy były stale w zakładzie w ostatnim czasie, w trybie pilnym opuściły jego teren” – ostrzegał GUR.

