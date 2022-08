Terlikowski dla „Wprost”: Watykan ma problem, trudno znaleźć dobre rozwiązanie tej sprawy

To pytanie nie jest postawione ot tak sobie. Zachodnie media od jakiegoś czasu pełne są doniesień o bliskim współpracowniku Franciszka, prefekcie Kongregacji ds. Biskupów kardynale Marcu Ouellet. Został on oskarżony o dwuznaczne gesty, zachowania i sugestie, co sprawiło, że pełnoletnia wówczas kobieta w ogóle zrezygnowała z uczestniczenia w wydarzeniach w duszpasterstwie, podczas których mogłaby go spotkać.

Nie będę tu przytaczać opisów (choć nie są one przesadnie drastyczne), istotne jest to, że można z nich wyciągnąć wniosek, że zachowania ówczesnego Prymasa Kanady rzeczywiście były – jeśli doniesienia są prawdziwe – dwuznaczne i na granicy.